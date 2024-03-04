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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçmenlere projelerini anlattı

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:40 Güncelleme: 04.03.2024 - 11:02
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçmenlere projelerini anlattı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Soğuksu, Kılavuzlar ve Çerçiler mahallelerini ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini anlattı.

        Eski Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve AK Parti Karabük Belediye Başkan aday adayı Tuncay Özcan ile de buluşan Çetinkaya, fikir alışverişinde bulundu.

        Kent için emin ve güçlü adımlarla çalışmaya devam ettiklerini belirten Çetinkaya, "Her iş yerinde samimiyet, her adımımızda güler yüz görüyoruz. Bu bizim için çok değerli ve bunun için çalışıyoruz. Çocukların mutlu olduğu, hemşehrilerimizin hayat kalitesinin yükseldiği, hizmet ve eser belediyeciliğini esas alan bir Karabük hayalimiz var. Karabük için hızlanma vakti." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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