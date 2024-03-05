Karabük'te evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen H.T. ile vücudunda yanık oluşan V.B, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumanları fark eden komşuları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

75. Yıl Mahallesi 97. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında oturan M.T. ve V.B, evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı.

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