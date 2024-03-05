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        Karabük'te evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 08:43 Güncelleme: 05.03.2024 - 08:43
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        Karabük'te evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        75. Yıl Mahallesi 97. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında oturan M.T. ve V.B, evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı.

        Dumanları fark eden komşuları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında dumandan etkilenen H.T. ile vücudunda yanık oluşan V.B, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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