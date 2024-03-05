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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:00
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe, Yenimahalle ve Kılavuzlar mahallelerini ziyaret eden Çetinkaya, seçmenlere projelerini anlattı.

        Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Çetinkaya, Karabük'ün tüm sorunlarını ele alarak yeniden inşa ve ihya etmek için şehrin tüm dinamikleriyle çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

        Çetinkaya, istişare kültürünün davanın şiarlarından olduğunu vurgulayarak, "Çok sevdiğimiz şehrimizi bu şiar üzere ortak akılla yöneteceğiz. Kapı kapı, sokak sokak sahada hemşehrilerimizin her anında hep yanındayız. 1 Nisan'da Karabük'e gerçek belediyecilik ile yeni bir gün doğacak." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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