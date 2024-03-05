AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kartaltepe, Yenimahalle ve Kılavuzlar mahallelerini ziyaret eden Çetinkaya, seçmenlere projelerini anlattı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Çetinkaya, Karabük'ün tüm sorunlarını ele alarak yeniden inşa ve ihya etmek için şehrin tüm dinamikleriyle çalışmaları sürdüreceklerini bildirdi.

Çetinkaya, istişare kültürünün davanın şiarlarından olduğunu vurgulayarak, "Çok sevdiğimiz şehrimizi bu şiar üzere ortak akılla yöneteceğiz. Kapı kapı, sokak sokak sahada hemşehrilerimizin her anında hep yanındayız. 1 Nisan'da Karabük'e gerçek belediyecilik ile yeni bir gün doğacak." ifadelerini kullandı.