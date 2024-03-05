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        Karabük'te vatandaşın 480 bin lira dolandırılması polisin çalışmasıyla önlendi

        Karabük'te kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık girişimi, emniyet ekiplerinin titiz çalışmasıyla engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 21:28 Güncelleme: 05.03.2024 - 21:28
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        Karabük'te vatandaşın 480 bin lira dolandırılması polisin çalışmasıyla önlendi
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        Karabük'te kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin dolandırıcılık girişimi, emniyet ekiplerinin titiz çalışmasıyla engellendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler tarafından 480 bin lira dolandırıldığını öne süren kişi polise başvurdu.

        İhbar üzerine hızla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın kartlarından çekilen paraların iadesi ve alışverişlerin iptalini sağlayarak mağduriyeti önledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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