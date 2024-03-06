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        AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan emeklilere destek paketi

        AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, emeklilere yönelik destek paketini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:28
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        AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan emeklilere destek paketi
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        AK Parti'nin Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, emeklilere yönelik destek paketini açıkladı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, emeklilere yönelik projelerini anlatan bir video yayımladı.

        Videoda şu ifadelere verildi:

        "Karabük merkezde ikameti bulunan tüm emeklilerimize her ay 1000 lira yerel marketlerden gıda desteğini biz vereceğiz. AK Parti Karabük Meclis üyelerinin tam desteğiyle yürürlüğe giren emeklilere ücretsiz su ve ulaşım desteklerini 5 yıl boyunca kesintisiz biz uygulayacağız. Emeklilerimizin birinci derece yakınlarının düğün törenlerinde belediye düğün salonunu ücretsiz olarak biz vereceğiz. Millet Bahçesinde kuracağımız emekliler evinde yemeklerde tüm emeklilerimize yüzde 50 indirimi biz uygulayacağız."

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