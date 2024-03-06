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        Karabük'te "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" yapıldı

        Karabük'te Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:55 Güncelleme: 06.03.2024 - 19:10
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        Karabük'te "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" yapıldı
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        Karabük'te Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) öncülüğünde "Saha Uzantılı TAMP Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi.

        AFAD koordinasyonunda Safranbolu ilçesindeki Kadıbükü köyü yakınlarından geçen derede yapılan tatbikata jandarma, itfaiye, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinde görevli personel katıldı.

        Tatbikat senaryosu gereği merkez üssü Safranbolu olan 6,4 büyüklüğünde depremin ardından ekipler harekete geçirildi. Kentteki kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Kadıbükü Köprüsü yakınlarında atıl durumdaki 2 varilden gaz kokusu geldiği ve duman çıktığı bilgisi üzerine bölgeye gerekli ölçümleri yapmak üzere AFAD KBRN ekibi yönlendirildi. Yangın, yapılan ölçüm sonrası herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmaması üzerine itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Depremin ardından zarar gören Kadıbükü Köprüsü'ndeki otomobilde mahsur kalan bir kişi AFAD ekiplerince bot yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Araç Çayı'nın kenarındaki kamelyanın çökmesi sonucu mahsur kalan 2 kişi ile otomobil içinde akıntıya kapılması sonrası Kadıbükü Köprüsü ayaklarında mahsur kalan 1 kişi AFAD ekiplerince halat yardımıyla kurtarıldı.

        Depremin ardından bağ evi olarak kullanılan bir binanın yıkıldığı ve enkazda 1 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve jandarma ekipleri gönderildi. Jandarma arama kurtarma köpeğince yeri tespit edilen kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Depremzedenin çıkarılmasının ardından enkazda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, tatbikatın ardından gazetecilere, Deprem Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Türkiye'de çok sık deprem yaşandığına dikkati çeken Erbay, "Depremlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Etkin ve hızlı müdahale için bu tür tatbikatlar yapıyoruz. Böylece müdahale gücümüzü pekiştiriyoruz." dedi.

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