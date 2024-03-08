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        Safranbolu Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı

        Safranbolu Belediye Başkanı ve CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim projelerini düzenlediği toplantıda tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:43
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        Safranbolu Belediye Başkanı Köse, projelerini anlattı
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        Safranbolu Belediye Başkanı ve CHP Safranbolu Belediye Başkan adayı Elif Köse, seçim projelerini düzenlediği toplantıda tanıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Köse, Safranbolu Belediyesi Karşılama Merkezi, Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Merkez Park Düzenleme ve Yeraltı Otopark ve Bulak Barajı Göletpark'ı gibi çalışmaların yer aldığı 41 projeyle ilgili bilgi verdi.

        Daha sonra Köse, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarını tanıttı.

        Programa, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, il ve ilçe belediye başkan adayları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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