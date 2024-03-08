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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:18 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:46
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük'te ziyaretler gerçekleştirdi
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Karabük'te ziyaretlerde bulundu.

        Karabük Belediyesini ziyaret eden Durmaz, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştü.

        Durmaz, daha sonra tadilatı yapılan MHP İl Binasının açılışına katıldı.

        Burada konuşan Durmaz, MHP'nin gücünü mukaddesattan, inançlarından, ilkelerinden ve Türk milletinden aldığını belirterek, "Türkiye'nin faydasına olmadığına inandığı her hareket karşısında tek başına da olsa sonuna kadar durur. Türk vatanı, Türk milleti ne zaman dara düşse zor durumda kalsa ülkücüler yükü omuzlamış, hayatları pahasına devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacaktır. Kimsenin bundan zerre kadar şüphesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

        Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim" anlayışıyla siyaset yaptıklarını dile getirerek, "Vatanı kaybettikten sonra neyin siyasetini yapacağız demeye devam ediyoruz. Bizim derdimiz; Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin çatısını örmek, gelecek nesillere huzurlu, istikrarlı, güvenli, gelişmiş, temel sorunlarını köklü çözümlerle buluşturmuş bir ülkeyi miras bırakmaktır." dedi.

        Türk milletinin 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan demokratik olgunluk içerisinde sandığa gidip iradesini ortaya koyduğunu anlatan Durmaz, "Milletimiz verdiği kararla istikrardan yana taraf olmuş, Türk ve Türkiye Yüzyılına 'evet' demiştir. Milli iradeye, kaderine, geleceğine, tarihi haklarına ve milli varlığına sahip çıkmıştır. Yaklaşan 31 Mart seçimlerinde de aziz milletimiz sağ duyusu ve ferasetiyle en doğru kararı verecek, kendisine 5 yıl daha hizmet edecek olanları seçecektir." diye konuştu.

        Açılışa, Belediye Başkanı Vergili, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve partililer katıldı.

        Durmaz, daha sonra Kemal Güneş Caddesi'nde esnaf ziyaret etti.

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