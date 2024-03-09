Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden beri kar yağışı aralıklarla devam etti.

Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolu ile D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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