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        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:49
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        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Karabük ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Karabük il merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı.

        Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın kara yolu ile D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

        - Bolu

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden beri kar yağışı aralıklarla devam etti.

        Zaman zaman tipi şeklinde görülen yağışın ardından bazı kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Seben ilçesinde hayvancılık yapan Aydın Atalay, keçilerini merada otlatırken kar yağışıyla karşılaştı.

        Hayvanlarını ağıla götüren Atalay, keçilerin kar yağışı altında ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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