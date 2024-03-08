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        Tanıtım seferine çıkan Karaelmas Ekspresi Karabük'e geldi

        Tanıtım turuna çıkan Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, Karabük'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 23:03 Güncelleme: 08.03.2024 - 23:03
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        Tanıtım seferine çıkan Karaelmas Ekspresi Karabük'e geldi
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        Tanıtım turuna çıkan Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi, Karabük'e ulaştı.

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın da içinde bulunduğu tren, 12 Nisan'da başlayacak Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri öncesinde Karabük Garı'na geldi.

        Tren, burada Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

        Sefere katılan sivil toplum kuruluşları ve seyahat acente temsilcileri ile basın mensupları, Safranbolu Hıdırlık Tepesi'ni ziyaret etti.

        Daha sonra Cinci Han'daki programa katılan Alparslan, burada yaptığı konuşmada, Karaelmas Ekspresi'nin bölge turizmi için öneminden bahsetti.

        Tren hattının hazırlık aşamasına ilişkin bilgi veren Alparslan, sürecin tamamlanmasının ardından trenin Ramazan Bayramı sonrasında sefere başlayacağını kaydetti.

        Heyetin kentteki ziyaretlerinin ardından tren, Zonguldak'a hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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