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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, TOKİ konutları projesini anlattı

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Soğuksu Mahallesi'nde 3. etap TOKİ konutları projesine mayıs ayında başlanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 09.03.2024 - 13:26
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, TOKİ konutları projesini anlattı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Soğuksu Mahallesi'nde 3. etap TOKİ konutları projesine mayıs ayında başlanacağını bildirdi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Soğuksu Mahallesi'nde kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi.

        Soğuksu Mahallesi sakinlerine, 3. etap TOKİ konutları müjdesini veren Çetinkaya, "3. etap TOKİ'nin, ihale hazırlıkları da bitti diyebiliriz. Mayıs başı itibariyle kazmayı vuracağız inşallah. Karabük halkımıza sürekli yapılamaz, edilemez diye çaresizlikler sunuluyor. Biz artık bu talihsizliklerden, imkansızlıklardan kurtulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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