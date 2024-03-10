Karabük'te otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bayır Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

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