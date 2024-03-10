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        Karabük'te otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

        Karabük'te otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 09:40 Güncelleme: 10.03.2024 - 09:40
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        Karabük'te otomobil hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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        Karabük'te otomobil hırsızlığı yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bayır Mahallesi'nde gerçekleşen otomobil hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

        Bahse konu aracı 31 suç kaydı bulunan U.D'nin çaldığını tespit eden ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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