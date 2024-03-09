Akşener: Suriyelilere para verirken ekonomi dağılmıyor da emekliye para verirken mi dağılıyor (2)

Konserde daha sonra Hakan Peker, kardeşi Zafer Peker’le sevilen şarkıları seslendirdikten sonra sahneye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte 'Bir efsaneydi' şarkısını seslendirdi.

İYİ Parti Safranbolu Belediye başkan adayı şarkıcı Hakan Peker’in Safranbolu Misak-ı Milli Meydanında organize ettiği konsere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

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