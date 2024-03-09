Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İ.K. yönetimindeki 78 AT 856 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Yeniköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü İ.K. ile yanındaki S.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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