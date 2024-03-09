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        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:20 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:26
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İ.K. yönetimindeki 78 AT 856 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Yeniköy köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü İ.K. ile yanındaki S.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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