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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karabük'te konuştu

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şu seçimlerde el verin Meral Akşener'e, el verin İyi Parti'ye görün bakalım neler olacak? 2028'e kadar bütün genel başkanlar buraya gelip hazır olda duracak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 21:39 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:07
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        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Karabük'te konuştu
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şu seçimlerde el verin Meral Akşener'e, el verin İyi Parti'ye görün bakalım neler olacak? 2028'e kadar bütün genel başkanlar buraya gelip hazır olda duracak." dedi.

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde vatandaşlara hitap eden Akşener, Belediye Başkan adayı Erol Serin'in tanındığını belirterek, "Diğer arkadaşlara da bakın. Şuculuk buculuk üzerinden laf söyleyenleri çizin. Ama şu hizmeti yapacağım, bu hizmeti yapacağım, sizin hayatınıza şöyle dokunacağım diyenlere göz gezdirin, bakın. Sizlerin oylarını istemek üzere buradayız." diye konuştu.

        Akşener, emeklileri gündeme getirdiği için birilerinin rahatsız olduğunu dile getirerek, "Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere emekliyi konuşuyor, konuşuyor da efendim ekonomi dağılır. E kardeşim, Suriyelilere para verirken ekonomi dağılmıyor da emekliye para verirken mi dağılıyor?" ifadelerini kullandı.

        Yerel seçimlere değinen Akşener, "Seçime kadar dediklerimizi yapmazlarsa sizin istediklerinizi yapmazlarsa ceza kesin, ceza." dedi.

        Akşener, emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerektiğini, emekli bayram ikramiyesinin de 7 bin lira olması gerektiğini belirterek, bunun için kanun teklifi sunduklarını kaydetti.

        Emekli maaşının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini söyleyen Akşener, 10-15 sene önceki asgari ücret ile emekli maaşını karşılaştırdı.

        Akşener, "Şu seçimlerde el verin Meral Akşener'e, el verin İyi Parti'ye görün bakalım neler olacak? 2028'e kadar bütün genel başkanlar buraya gelip hazır olda duracak." diye konuştu.

        Ardından ilçede esnafı ziyaret eden Akşener, kent merkezine de giderek seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

        Akşener, daha sonra partisinin Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda organize ettiği konseri izledi.

        Burada konuşan Akşener, Safranbolu'nun tarihi, tabiatı, insanları, evleri ve kültürüyle Türkiye'nin incisi olduğunu belirterek, "İddia ediyorum ve inanıyorum ki Hakan Peker'le dünyanın incisi olacak." dedi.

        Ardından sahne alan Hakan Peker'in söylediği "Bir Efsane" şarkısına eşlik eden Akşener, konserden sonra kentten ayrıldı.

        Konserde ayrıca Zafer Peker, Reyhan Karaca, Burak Kut da şarkılarını seslendirdi.

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