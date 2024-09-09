Türkiye: 3 - İzlanda: 1 | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Uluslar B Ligi'nde ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımımız ikinci maçlar sonunda puanını 4'e yükseltti.

İlk maçta Galler ile 0-0 berabere kalan teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Karadağ'ı 2-0 mağlup eden İzlanda'yı devirdi. KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 3 GOL! A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşılaşmasında adeta coştu. 25 yaşındaki futbolcu, 2, 52 ve 88. dakikalarda üç kritik gole imza attı. Kerem'in 57. dakikada attığı bir gol de önceki pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

REKLAM İZLANDA'DA 3 DEĞİŞİKLİK İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, 2-0 kazandıkları Karadağ maçından farklı olarak Alfons Sampsted, Orri Oskarsson ve Logi Tomasson'un yerine Victor Palsson, Andri Gudjohnsen ve Kolbeinn Finnsson'ı oynattı. FUTBOLSEVERLERDEN DESTEK Türkiye'deki en son maçını 15 Ekim 2023'te Konya'da EURO 2024 elemesinde Letonya'ya karşı oynayan A Mili Futbol Takımı'nı futbolseverler İzmir'de yalnız bırakmadı. İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi.

Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzlanda Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson da müsabakayı takip etti. MAÇTAN DAKİKALAR Karşılaşmanın 2. dakikasında ay-yıldızlı ekip öne geçti. Umut Nayir'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.