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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye: 3 - İzlanda: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Türkiye: 3 - İzlanda: 1 | MAÇ SONUCU

        A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Takım'ın gollerini 2, 52 ve 88. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 20:35 Güncelleme: 09.09.2024 - 23:53
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        İzmir'de Kerem şov!
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        A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda ile karşı karşıya geldi. İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Türkiye 3-1 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte Uluslar B Ligi'nde ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımımız ikinci maçlar sonunda puanını 4'e yükseltti.

        İlk maçta Galler ile 0-0 berabere kalan teknik direktör Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Karadağ'ı 2-0 mağlup eden İzlanda'yı devirdi.

        KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN 3 GOL!

        A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşılaşmasında adeta coştu.

        25 yaşındaki futbolcu, 2, 52 ve 88. dakikalarda üç kritik gole imza attı.

        Kerem'in 57. dakikada attığı bir gol de önceki pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

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        İZLANDA'DA 3 DEĞİŞİKLİK

        İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide, 2-0 kazandıkları Karadağ maçından farklı olarak Alfons Sampsted, Orri Oskarsson ve Logi Tomasson'un yerine Victor Palsson, Andri Gudjohnsen ve Kolbeinn Finnsson'ı oynattı.

        FUTBOLSEVERLERDEN DESTEK

        Türkiye'deki en son maçını 15 Ekim 2023'te Konya'da EURO 2024 elemesinde Letonya'ya karşı oynayan A Mili Futbol Takımı'nı futbolseverler İzmir'de yalnız bırakmadı.

        İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi.

        Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzlanda Federasyonu Başkanı Thorvaldur Örlygsson da müsabakayı takip etti.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Karşılaşmanın 2. dakikasında ay-yıldızlı ekip öne geçti. Umut Nayir'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

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        10. dakikada sol kanattan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki İrfan Can'ın kafa şutunda top kalecide kaldı.

        25. dakikada ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

        37. dakikada İzlanda beraberliği sağladı. Sağ kanattan Gudmundsson'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Palsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

        Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 tamamlandı.

        48. dakikada sağ çaprazdan Arda'nın kaleye şutunda savunmadan seken topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top Valdimarsson'da kaldı.

        52. dakikada Türkiye yeniden öne geçti. Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

        58. dakikada Kerem'in filelere gönderdiği topta, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

        68. dakikada ceza alanının sol çaprazından Kerem'in şutunda topu kaleci Valdimarsson uzaklaştırdı.

        73. dakikada ay-yıldızlıların paslaşarak ceza sahasına kadar taşıdığı topu Orkun, Umut'a verdi. Umut'un kötü vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

        88. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Arda'nın güzel pasıyla ceza sahasına girdikten sonra topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

        Milli takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

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