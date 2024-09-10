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        Haberler Gündem 3. Sayfa Her şey bir anda oldu! Kahvaltıda cinayet - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Her şey bir anda oldu! Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!

        Ankara'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yasin Ertürk, kendisini kahvaltıya davet eden kayınpederi Cemil Cesur'u bıçaklayarak öldürdü. Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 08:48 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:32
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        Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet!
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        Ankara'da olay, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Cemil Cesur, kızı ve damadını kahvaltıya davet etti. Kahvaltı sırasında Cemil Cesur ile damadı Yasin Ertürk arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        DAMADI BİRÇOK YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle üzerine Ertürk, kayınpederi Cesur'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Cemil Cesur, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

        ELLERİ KANLI HALDE YAKALANDI

        Yasin Ertürk, çağırılan polis ekipleri tarafından elleri kan içinde evden çıkarken yakalanıp gözaltına alındı. Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        DAMADINA EV DE ALMIŞ

        Mahallede esnaflık yapan İbrahim Yıldız, "Rahmetliyi sokakta görürdüm. Dün damadını kahvaltıya davet etmiş. Sonrasında bir sorun olmuş. Sabah site görevlisi, damadına rahat geçinsin diye ev aldığını söyledi. Adamın biraz psikolojik sorunları varmış" dedi.

        Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertürk'ün sorgusu ise sürüyor.

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