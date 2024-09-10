Her şey bir anda oldu! Kahvaltıda cinayet - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Her şey bir anda oldu! Kahvaltıda cinayet - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Her şey bir anda oldu! Damadına ev de almış! Kahvaltıda cinayet! Ankara'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yasin Ertürk, kendisini kahvaltıya davet eden kayınpederi Cemil Cesur'u bıçaklayarak öldürdü. Cemil Cesur'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 10.09.2024 - 08:48 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:32 facebook

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