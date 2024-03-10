Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, evlenecek gençlere çeyiz desteği projesini açıkladı

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçilmesi halinde evlenecek gençlere nakdi çeyiz desteği ve gelinlik vereceklerini, ücretsiz düğün salonu tahsis edeceklerini bildirdi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, kendi yönetimlerinde, asgari ücretli çalışan ve evlenecek gençlere 20 bin lira çeyiz desteğinde bulunacaklarını kaydetti.

Evlenecek kızların gelinliğini de vereceklerini aktaran Çetinkaya, "Gençlerimize ücretsiz düğün salonu yine Karabük Belediyemizden. Düğün destek paketimizle Türkiye Yüzyılı'nda gençlerimizin yanındayız. Şehri imar, gönülleri ihya için bir hazırız." ifadelerini kullandı.