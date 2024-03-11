Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin Cumayanı köyünde 2 şüphelinin iş yerinde ve üstlerinde yaptığı aramada, 19 uyuşturucu hap ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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