Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin Cumayanı köyünde 2 şüphelinin iş yerinde ve üstlerinde yaptığı aramada, 19 uyuşturucu hap ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ile şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.