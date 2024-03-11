Belediye otobüsü şarampole devrildi: 16 yaralı
Ankara'nın Temelli ilçesinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı
Ankara'da Beyobası Mahallesi yakınlarında Bülent A. idaresindeki "526" hat numaralı EGO otobüsü, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Fotoğraf: AA
İlk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Fotoğraf: AA
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
Fotoğraf: AA
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