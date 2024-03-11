Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kurbağa ile Çoban Kız Bir zamanlar dağdaki derelerden birinde yaşayan küçük bir kurbağa vardı. Sudaki yansımasına bakmaya dayanamazdı. Çünkü bütün erkek ve kızkardeşlerinin sahip olduğu o güzel parlak çiller onda yoktu. Derede çok yüksekte kayalık bir çıkıntıda büyük bir akbaba yaşıyordu. Akbabanın evinde kocaman kuş tüyünden yatağı vardı

Habertürk Giriş: 11.03.2024 - 20:14 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:14 facebook

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