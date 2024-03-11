Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Kurbağa ile Çoban Kız
Bir zamanlar dağdaki derelerden birinde yaşayan küçük bir kurbağa vardı. Sudaki yansımasına bakmaya dayanamazdı. Çünkü bütün erkek ve kızkardeşlerinin sahip olduğu o güzel parlak çiller onda yoktu. Derede çok yüksekte kayalık bir çıkıntıda büyük bir akbaba yaşıyordu. Akbabanın evinde kocaman kuş tüyünden yatağı vardı
Bir gün akbaba aşağıdaki çayırda ineklerinin otlaran genç bir çoban kız gördü. Çoban kızın adı Alice'ti. Artık güzel bir evim olduğuna göre bakacak birini bulmalıyım diye düşündü akbaba.
Sonra çayıra doğru uçtu. Çoban kızı kaptığı gibi havaya kaldırdı ve evine getirdi. Çoban kızın akbaba için çalışmaktan, evini temizleyip yemeklerini hazırlamaktan başka çaresi yoktu.
Çoban kız akbabanın elinden nasıl kurtuldu dersiniz?
Haydi gelin masalın devamını hep birlikte dinleyelim.