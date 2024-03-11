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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:57 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:03
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kapullu ve Bayır mahallelerini ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini anlattı.

        Çetinkaya, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklar ve aileleriyle bir araya geldiklerini vurgulayarak, Karabük'ü çocukların vazgeçilmez şehri yapacaklarını belirtti.

        Kapullu Mahallesi sakinleriyle de buluştuklarına işaret eden Çetinkaya, "Gönüldaşlarımızın misafiri olduk. Birliğimizin ve azmimizin gücüyle kazanan Karabük olacak." ifadelerini kullandı.

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