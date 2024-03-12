Karabük'te bitkin halde bulunan karaca doğaya salındı
Karabük'ün Yenice ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, kontrollerinin ardından doğal ortamına bırakıldı.
İlçeye bağlı Şirinköy köyünde yaşayan Osman Bostancı, budama yapmak için geldiği meyve bahçesinde bitkin haldeki karacayı fark etti.
Korkudan kaçmaya çalışırken tellere çarpan karacayı yakalayan Bostancı, hayvana su ve yiyecek vererek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerin yaptığı tıbbi müdahale ve sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen karaca, doğaya salındı.
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