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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan ikisi tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:42
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        Karabük'teki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 zanlıdan ikisi tutuklandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında 9-12 Mart'ta il genelinde 4 ayrı operasyon düzenledi.

        Cildikısık Tüneli mevkisinde M.S, E.Ö. ve E.B'nin ekiplerce yapılan üst aramasında 9,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ankara kara yolunda ise S.U. ve D.A'ya yönelik aramada 8,18 sentetik uyuşturucu madde bulundu.

        İl merkezinde Ş.Ü'nün aracında yapılan aramada, 57,21 gram sentetik uyuşturucu ile cam uyuşturucu aparatları yakalandı. Yine O.Ü. ve G.İ'nin üst aramasında 94,91 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen O.Ü. ve Ş.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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