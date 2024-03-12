Karabük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı
Karabük'te İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.
Karabük'te İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı.
Vali Mustafa Yavuz ve protokol, 100. Yıl Kültür Merkezi fuaye alanında, 75.Yıl Anadolu Lisesi tarafından oluşturulan "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu sergiyi gezdi. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğündeki salon programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
"Milletin Sesi Mehmet Akif" isimli oratoryo gösterisinin ardından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.
Vali Yavuz'un dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesiyle etkinlik sona erdi.
Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Baro Başkanı Emrah Köklü, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ercan Özkan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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