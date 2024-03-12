Karabük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Vali Mustafa Yavuz ve protokol, 100. Yıl Kültür Merkezi fuaye alanında, 75.Yıl Anadolu Lisesi tarafından oluşturulan "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" konulu sergiyi gezdi. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğündeki salon programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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