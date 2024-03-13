Karabük'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
F.I. idaresindeki 06 TTC 12 plakalı otomobil, Safranbolu-Karabük kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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