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        Karabük'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 23:14 Güncelleme: 13.03.2024 - 23:56
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        Karabük'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        F.I. idaresindeki 06 TTC 12 plakalı otomobil, Safranbolu-Karabük kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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