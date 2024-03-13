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        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 22:34 Güncelleme: 13.03.2024 - 22:34
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        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        M.C. idaresindeki 61 HS 522 plakalı tır, Karabük-Ankara kara yolunun Cemaller köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü M.C. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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