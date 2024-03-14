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        Keltepe Kayak Merkezi'ne kar yağdı

        Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 20:57 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:57
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        Keltepe Kayak Merkezi'ne kar yağdı
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        Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2 bin rakımlı kayak merkezinde, gündüz başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Kayak merkezinin zirvesi, yağışın ardından karla kaplandı.

        Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü merkezde kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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