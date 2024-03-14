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        Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

        KARABÜK'ün kayak merkezi Keltepe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 23:31 Güncelleme: 14.03.2024 - 23:35
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        Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü
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        KARABÜK'ün kayak merkezi Keltepe kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Karabük'te 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ekipler de olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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