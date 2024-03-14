Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Karabük'te 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtü ile kaplanırken, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ekipler de olası olumsuzluklara karşı önlem aldı.

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