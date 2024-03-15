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        Karabük'te kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

        KARABÜK'te kahvehaneye bir kişi tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Berat T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 01:16 Güncelleme: 15.03.2024 - 01:20
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        Karabük'te kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı
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        KARABÜK'te kahvehaneye bir kişi tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Berat T., sırtını sıyıran kurşunla hafif şekilde yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kahvehanenin önüne gelip tabancayla içeriye ateş açtı. Müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, Berat T. sırtını sıyıran kurşunla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan olay yerinde bekleyen otomobile bindi. Vatandaşların durdurmaya çalıştığı şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri hafif yaralanan Berat T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta kontrolleri yapılan Berat T., durumunun iyi olması sebebiyle hastaneye gitmek istemedi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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