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        Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, eğitime ve spora destek paketlerini anlattı

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçilmesi halinde eğitim ve spor alanında yapacağı destek paketlerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 17.03.2024 - 09:52
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        Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, eğitime ve spora destek paketlerini anlattı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, seçilmesi halinde eğitim ve spor alanında yapacağı destek paketlerini açıkladı.

        Seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 1000'er lira eğitim destek bursu vereceklerini belirtti.

        İlkokula başlayan tüm öğrencilere ücretsiz kırtasiye seti hediye edeceklerini aktaran Çetinkaya, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye ve kıyafet desteği sunuyoruz. Tüm öğrencilerimize yüzme, kayak ve izcilik kurslarını içeren ücretsiz yaz ve kış kampları başlatıyoruz. Eğitime destek paketimizle öğrencilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, Karabük amatör spor kulüplerine idari ve sosyal binalar yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Uluslararası standartlarda futbol sahaları ve spor salonlarını şehrimize kazandırıyoruz. Tüm kulüplerimize malzeme ve ekipman desteği veriyoruz. Sporcularımıza antrenmanlarda beslenme desteği sağlıyoruz. Tüm kulüplerimize ücretsiz ulaşım desteği sağlıyoruz. Spor destek paketimizle Karabük'te spora çağ atlatacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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