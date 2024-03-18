Kahvehanede tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çocuk tutuklandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, kahvehanede çıkan tartışmada Recep Hamleci'yi (22) bıçaklayarak öldüren A.S. (14), tutuklandı. Hamleci'nin, yaralı şekilde hastaneye götürülmek üzere bir otomobile bindirildiği anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. A.S. ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı. Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Recep Hamleci, kahvehanedeki bir kişi tarafından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hamleci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Recep Hamleci'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Hamleci'nin cenazesi, otopsi işleminin ardından bugün öğle vaktinde Eskipazar ilçesine bağlı Cumayanı köyünde kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Recep Hamleci’nin kahvehanede A.S. tarafından bıçaklandıktan sonra karnını tutarak, bir kişi tarafından otomobile bindirilip hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.S. ise emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.