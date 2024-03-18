GÜNCELLEME - Karabük'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın zanlısı tutuklandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede A.S. (14) ile Recep H. (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep H. bıçaklandı.
Safranbolu Devlet Hastanesine götürülen Recep H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, merkeze bağlı Cumayanı köyünde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olayda hayatını kaybeden Recep H'nin yaralandıktan sonra çevredekilerin yardımıyla otomobile bindirilerek hastaneye götürülme anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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