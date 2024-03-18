Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Karabük'te çeşitli suçlardan arandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Mart'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.
Öte yandan hakkında banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan B.Ü. ekiplerce yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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