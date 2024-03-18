AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, bir düğün salonunda 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda konuşan Çetinkaya, ramazanın getirdiği huzuru vatandaşlarla paylaştıklarını belirterek, "Gönlümüz bir, soframız bir. Sabah akşam demeden ramazanın manevi iklimini de hissederek dostça, kardeşçe sahada olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.