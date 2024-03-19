AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı

Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.

Programda konuşan Çetinkaya, iftar sofrasının yüzlerce kişinin katılımıyla bereketlendiğini belirterek, "Allah, birliğimizi daim eylesin. Benim mahallem, benim şehrim 7/24 hizmete layık. Sizlere söz veriyorum. Her dakika, her saat, hemşehrilerime, şehrime, Karabük'üme hizmet etmenin mücadelesi içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, dün akşam Taşkent Caddesi'nde Yeşil Mahalle sakinleriyle düzenlenen iftar programına katıldı.

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