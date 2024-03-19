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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:26 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:26
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çetinkaya, dün akşam Taşkent Caddesi'nde Yeşil Mahalle sakinleriyle düzenlenen iftar programına katıldı.

        Programda konuşan Çetinkaya, iftar sofrasının yüzlerce kişinin katılımıyla bereketlendiğini belirterek, "Allah, birliğimizi daim eylesin. Benim mahallem, benim şehrim 7/24 hizmete layık. Sizlere söz veriyorum. Her dakika, her saat, hemşehrilerime, şehrime, Karabük'üme hizmet etmenin mücadelesi içerisinde olacağım." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

        Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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