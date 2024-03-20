Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Eflani'ye Genç Ofis açıldı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde gençlerin vakit geçirebileceği alanların yer aldığı Genç Ofis açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:47 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eflani'ye Genç Ofis açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde gençlerin vakit geçirebileceği alanların yer aldığı Genç Ofis açıldı.

        Eflani Belediyesi İş Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, genç ofisin yerel yönetim ile hükümet işbirliğinin somut örneklerinden birisi olduğunu söyledi.

        Ebeveynlerin çocuklarını güvenle gönderebilecekleri yerlere ihtiyaç duyduğunu belirten Şahin, bu bakış açısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tüm Türkiye'de genç ofise benzer merkezler açtığını ifade etti.

        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da genç ofisin Eflani için büyük bir kazanım olduğuna işaret ederek, Eflani'deki gençlerin vakit geçirebileceği ofisin, her türlü sosyal ihtiyacın karşılanabileceği büyük bir alan olduğunu dile getirdi.

        Eflani Kaymakamı Gizem Tokur da genç ofise sık sık geleceğini söyledi.

        Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da gençlerin ihtiyacı olan sosyal ve kültürel alanların tamamlandığını, bu hayali gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu anlattı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise uzun zamandır Eflani'ye genç ofis açmak istediklerini, bunu gerçekleştirdikleri için gurur duyduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, ardından genç ofisi gezdi.

        Eflani Belediyesi İş Merkezi'nin ikinci ve üçüncü katlarında toplam 900 metrekare alana sahip ofiste, cep sineması, toplantı ve okuma salonu, müzik atölyesi, uygulama mutfağı ile tenis, bilardo, satranç ve darp gibi oyunların oynanabileceği alanlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olaylı maç soruşturmasında 2 tutuklama
        Olaylı maç soruşturmasında 2 tutuklama
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        İrlanda Başbakanı Varadkar istifa kararı aldı
        İrlanda Başbakanı Varadkar istifa kararı aldı
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Uzak Doğu gezisinden döndü
        Uzak Doğu gezisinden döndü
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal cinayetinde kan donduran gerekçeli karar!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Üniversiteli annenin en acı sınavı!
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Trafikte "50 tane dosyam var" tehdidi
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular

        Benzer Haberler

        Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Karabük'te yapılıyo...
        Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Karabük'te yapılıyo...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli tutuklandı
        Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli tutuklandı
        Eski Safranbolu Belediye başkanlarından AK Parti Belediye Başkan adayı Büyü...
        Eski Safranbolu Belediye başkanlarından AK Parti Belediye Başkan adayı Büyü...
        Karabük'te otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı
        Karabük'te otomobilin çarptığı genç ağır yaralandı