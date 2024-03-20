Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Karabük'te yapılıyor
Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te düzenleniyor.
Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te düzenleniyor.
Yeni Mahalle Spor Salonu'nda dün açılış seremonisiyle başlayan organizasyonda, yaklaşık 180 sporcu mücadele ediyor.
Müsabakaların ikinci gününde sporcular, dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.
Organizasyon, yarın sona erecek.
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