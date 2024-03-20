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        Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Karabük'te yapılıyor

        Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 16:24
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        Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği Karabük'te yapılıyor
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        Okul Sporları Masa Tenisi Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te düzenleniyor.

        Yeni Mahalle Spor Salonu'nda dün açılış seremonisiyle başlayan organizasyonda, yaklaşık 180 sporcu mücadele ediyor.

        Müsabakaların ikinci gününde sporcular, dereceye girebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

        Organizasyon, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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