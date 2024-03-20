AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı

Ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, daha sonra Kılavuzlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan Eskipazarlılar için Kordon Park'ta düzenlenen programa katılan Çetinkaya, projelerini anlattı.

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