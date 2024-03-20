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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:01
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Çetinkaya, vatandaşlarla iftar yaptı
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        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yaşayan Eskipazarlılar için Kordon Park'ta düzenlenen programa katılan Çetinkaya, projelerini anlattı.

        Programda konuşan Çetinkaya, 1 Nisan'da Karabük ve ilçelerinin gerçek belediyecilikle buluşacağını belirtti.

        Projelerle şehrin çehresini değiştireceklerini vurgulayan Çetinkaya, "31 Mart'ta vatandaşlarımızın doğru karar vereceğine, canı gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Ezanın okunmasının ardından vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, daha sonra Kılavuzlar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Eskipazar Belediye Başkan adayı Serkan Civa, vatandaşlar ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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