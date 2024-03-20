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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:27
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        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Yenice yol kontrol noktasında durdurulan araçta ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada 133 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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