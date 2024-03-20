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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:52 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:52
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        Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        N.A. idaresindeki 37 ADC 651 plakalı otomobil, Karabük-Yenice kara yolunun Bolkuş köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücü N.A. ve yolcu M.A.U. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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