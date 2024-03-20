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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suçunu itiraf etti! 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Öne çıkan haberler

        Suçunu itiraf etti! 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

        İzmir'de Suriye uyruklu 3 işçinin bulunduğu odayı benzinle ateşe veren 43 yaşındaki sanık Kemal Korukmaz'a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 20.03.2024 - 21:02
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        Suçunu itiraf etti!
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        İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, beton imalatının yapıldığı santralde çalışan Suriye uyruklu işçiler Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) konakladıkları şantiyede çıkan yangında hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan, 3 kişinin bulunduğu odayı benzin ile ateşe verdiğini itiraf eden tutuklu sanık Kemal Korukmaz (43), indirim yapılmadan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'mala zarar verme' suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        SURİYELİ 3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

        Güzelbahçe ilçesindeki beton imalathanesinin yapıldığı santralde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali, Memun En Nebhan ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verildi.

        Suriye uyruklu işçiler Ahmed El Ali (21) (ortada), Memun En Nebhan (23) (solda) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) (sağda) (Fotoğraf: İzmir DHA)

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        BENZİN İLE ODAYI ATEŞE VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

        Soruşturma kapsamında yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde işletmeci çifti bıçakla yaralayıp, para ve değerli eşyalarını gasbetmek suçundan yakalanan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını benzin ile odayı ateş vererek kendisinin çıkardığını itiraf etti. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp suçlamasıyla tutuklandı.

        Sanık Kemal Korukmaz (43) (Fotoğraf: İzmir DHA)

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Soruşturmanın ardından 3 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Kemal Korukmaz hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Taksirle yakarak mala zarar verme' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ 3 MÜEBBET

        Geçen 10 Ocak'taki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Korukmaz'ın 'kasten öldürme' suçunu tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek işlediğini belirtip, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Kemal Korukmaz'ın yargılanmasına bugün devam edildi.

        SUÇ NEFRET SAİKİYLE İŞLENMİŞ

        Duruşmaya sanık Kemal Korukmaz, avukatlar, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Suriyeli mültecilerin aileleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Suçun nefret saikiyle işlendiğini belirten şikayetçi avukatları, acımasızca ve vahşice maktullerin öldürüldüğünü söyleyip sanık Korukmaz'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. İftiraya uğradığını söyleyen Korukmaz ise suçsuz olduğunu savundu. Karar için ara verildi. Bu sırada maktullerden birinin yakını, sanığı darbetmeye kalkıştı, görevlilerin müdahalesiyle olay önlendi ancak tutanak tutuldu.

        CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Korukmaz'ı 3 kişinin ölümüne neden olması nedeniyle 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse, 'mala zarar verme' suçundan ise 1,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Korukmaz'ın cezasında herhangi bir indirim de yapıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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