Suçunu itiraf etti! 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, beton imalatının yapıldığı santralde çalışan Suriye uyruklu işçiler Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) konakladıkları şantiyede çıkan yangında hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan, 3 kişinin bulunduğu odayı benzin ile ateşe verdiğini itiraf eden tutuklu sanık Kemal Korukmaz (43), indirim yapılmadan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'mala zarar verme' suçundan 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

SURİYELİ 3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Güzelbahçe ilçesindeki beton imalathanesinin yapıldığı santralde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali, Memun En Nebhan ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsinin ardından toprağa verildi.

Suriye uyruklu işçiler Ahmed El Ali (21) (ortada), Memun En Nebhan (23) (solda) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) (sağda) (Fotoğraf: İzmir DHA) REKLAM BENZİN İLE ODAYI ATEŞE VERDİĞİNİ İTİRAF ETTİ Soruşturma kapsamında yangından 14 gün sonra Seferihisar ilçesinde işletmeci çifti bıçakla yaralayıp, para ve değerli eşyalarını gasbetmek suçundan yakalanan Kemal Korukmaz, polisteki ifadesinde, 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangını benzin ile odayı ateş vererek kendisinin çıkardığını itiraf etti. Korukmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hem yangın hem de gasp suçlamasıyla tutuklandı.