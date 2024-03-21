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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:27
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        Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        İl merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde de kar yağışı aralıklarla etkisini gösterdi.

        Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.

        Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

        Öte yandan kar yağışının olduğu Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde sis de görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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