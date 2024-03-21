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        Karabük'te bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı

        Karabük'te lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:51 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:51
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        Karabük'te bıçaklı kavgada 3 lise öğrencisi yaralandı
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        Karabük'te lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

        Yenişehir Mahallesi'ndeki bir meslek lisesinde öğrenciler B.K. (18) ile Y.S.Ö. (18) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yabancı uyruklu R.A.S. (18) da arkadaşlarını ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında R.A.S. ve B.K, Y.S.Ö'nün bıçaklı saldırılarıyla yaralandı. Bu sırada Y.S.Ö. de elinden yara aldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        R.A.S. ve B.K. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Y.S.Ö. ise polis ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesine götürüldü.

        Y.S.Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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