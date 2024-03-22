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        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti'nin Karabük mitinginde konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünyada hakkı, adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam ediyoruz. Dengeli dış politikamızla Türkiye ekseni kurmaya devam ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:25 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:25
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        Adalet Bakanı Tunç, AK Parti'nin Karabük mitinginde konuştu:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Dünyada hakkı, adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam ediyoruz. Dengeli dış politikamızla Türkiye ekseni kurmaya devam ediyoruz." dedi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenen AK Parti Karabük mitinginde konuşan Tunç, Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya'nın kent için çok güzel projeleri olduğunu, yerel kalkınma anlamında hükümetle gerçekleştireceği projelerle kısa sürede Karabük'ü marka şehir yapacağını belirterek, Çetinkaya için destek istedi.

        Karabük'ün gerçek belediyeciliğe hazır olduğunu, gerçek belediyeciliğin AK Parti olduğunu aktaran Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te büyükşehir belediye başkanı olarak CHP'den devraldığı İstanbul'u yaşanır hale getirerek gerçek belediyeciliği başlattığını, bunun da AK Parti'nin kurulmasını sağladığını anlattı.

        Tunç, AK Parti'yi milletin kurduğunu, kurduğu partiyi de ilk seçimde tek başına iktidara getirdiğini belirterek, gerçek belediyecilik anlayışının 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle tüm ülke genelinde eser ve hizmet siyasetine dönüştüğünü kaydetti.

        Bu eser ve hizmet siyasetinden AK Parti iktidarlarında Karabük'ün de nasibini aldığını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

        "Karabük üniversitesiyle bir eğitim şehri oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Karabük'ümüz demir çeliğiyle fabrikalar kuran Türkiye'nin sanayisine öncülük eden bir şehir. Karabük, Bartın, Zonguldak, üçü bir arada ortak projelerimiz var. Kilyos Projesi bunlardan biri. Ortak ulaşım projelerimiz var. Bartın-Karabük yolumuz bunlardan biri. Karabük'ümüzü sahile bir an önce ulaştırma noktasında ve diğer yatırımlarla ilgili sayın milletvekillerimizle ve inşallah yerel yönetimde Özkan kardeşimizle beraber el ele, kol kola vereceğiz. Karabük, hem yerel kalkınmaya hem de ülke kalkınmasına destek vermeye devam edecek."

        Tunç, AK Parti'nin siyasetinin merkezinde insan olduğunu, 22 yıldan bu yana "önce insan" diyerek, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar insanı güçlendirmek için çalıştıklarını, istikrarlı kalkınma hamleleriyle 81 vilayeti yatırımlarla donattıklarını ifade etti.

        Hem dış tehditlere hem de teröre karşı başarılı ve dik bir duruş gösterdiklerini vurgulayan Tunç, "Dünyada hakkı, adaleti, hakkaniyeti savunmaya devam ediyoruz. Dengeli dış politikamızla Türkiye ekseni kurmaya devam ediyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadele edecek, terörün kökü kazınıncaya kadar bu mücadelemizi sürdürecek ve ülkemizi huzurlu bir geleceğe kavuşturacağız. 31 Mart Karabük'ümüz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Gerçek belediyecilik Karabük için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        - "7/24 belediyecilik anlayışını Karabük'e kazandıracağız"

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da kentin geleceğine dair hayallerinin olduğunu belirterek, gençlere daha güzel bir Karabük ve daha güçlü bir Türkiye bırakmak istediklerini söyledi.

        Meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Salt, 31 Mart akşamı Karabük ve ilçelerini gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını kaydetti.

        AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ise şehri imar, Karabüklülerin gönlünü de ihya etmek için yola çıktıklarını dile getirdi.

        Kenti hak ettiği noktaya taşımak için kolları sıvadıklarını anlatan Çetinkaya, Karabük'ü hizmetin ve kalkınmanın merkezi haline getirmek istediklerini anlattı.

        Çetinkaya, Karabük için hazırladıkları projelerden bahsederek, deprem riskinin azaltılması için çalışacaklarını bu kapsamda yeni konutlar inşa edeceklerini ifade etti.

        Halkın her kesimine destek olacaklarını, kültür ve sanatın, sporun, eğitimin başkenti haline gelmek istediklerini belirten Çetinkaya, "7/24 belediyecilik anlayışını Karabük'e kazandıracağız. Saha belediyeciliği, istişare, birlik, beraberlik belediyeciliğini inşallah hayata geçireceğiz." dedi.

        Çetinkaya, Türkiye'nin en çok çalışan, hizmet eden, proje üreten belediye başkanı olacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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