Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 15 yaşındaki Nurullah, kurcaladığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü - Güncel haberler

        15 yaşındaki Nurullah, kurcaladığı tüfeğin ateş alması sonucu öldü

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 15 yaşındaki Nurullah Kaymaz, kurcaladığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 00:56 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüfek ateş aldı! 15 yaşındaki genç öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 15.30 sıralarında Yahyalı ilçesi Kopçu Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre Nurullah Kaymaz, evde bulunan pompalı tüfeği kurcaladığı sırada silah ateş aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Kaymaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaymaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moskova'da silahlı saldırı
        Moskova'da silahlı saldırı
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Putin Moskova saldırısına ilişkin bilgilendirildi
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Sanık iddiaları reddetti
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Sanık iddiaları reddetti
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        MHRS randevularına köklü çözüm geliyor
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Galler Prensesi Kate, kansere yakalandı
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Sahur için 12 pratik tarif!
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Yalçın: Emeklilere müjdeler olacak
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Akciğer ve karaciğere iyi gelen besinler
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Fenerbahçe'de Fred varsa sorun yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Özel bankalarda promosyon ne kadar olur?
        Bahar Öztan'a veda
        Bahar Öztan'a veda
        Livakovic zor ikna edildi
        Livakovic zor ikna edildi
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası