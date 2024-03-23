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        Bakan Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim (2)

        ADALETBAKANI KARABÜK'TE Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları kapsamında  Zonguldak'taki ziyaretlerinin ardından Karabük'ün Yenice ilçesine gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 19:27 Güncelleme: 23.03.2024 - 19:30
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        Bakan Tunç: Oyları bölmeyelim, AK Parti'nin ampulünün altında birleşelim (2)
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        ADALETBAKANI KARABÜK’TE 

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, seçim çalışmaları kapsamında  Zonguldak'taki ziyaretlerinin ardından Karabük’ün Yenice ilçesine gitti. Akay Meydanı’ndaki ‘halk buluşmaları’ etkinliği kapsamında düzenlenen mitinge katılan Bakan Tunç, “ Bakınız doğalgaz hemen burnumuzun dibinde. Filyos'ta doğalgaz keşfedildiğinde ‘Yok’ dediler. ‘Yok’ diyenler, sandıkta cevabını aldı. İnanmadılar. Çünkü yıllarca oralarda doğalgaz arandı ama bulunamadı. AK Parti'den önce Recep Tayyip Erdoğan'dan önce yıllarca o şirketlere yabancı firmalara paralar ödendi. Yabancı gemiler geldi. Oralarda doğal gaz aradılar. ‘Yok burada’ dediler, kuyuları kapatıp paramızı alıp gittiler. Ne zaman yerli ve milli gemilerimizde aramaya başladık, işte bulduk. Denizin 2 bin metre dibine borular döşedik. iş makineleri, denizin dibinde kanallar açtı. O borular o kanallara yatırıldı. Makinenin içinde insan var mı? Yok. İnsan, denizin üstünde yukarıda. Robot. 2 bin metre derinlik, 180 kilometre denizin ortasına kadar. Bir de sondaj için 3 bin metre derinlik. Bu başarı nasıl sağlandı? Bu başarı öyle ‘yok’ diyenlerle olmaz. ‘Hayır’ diyenlerle olmaz. Bu başarı arayanlarla oldu. ‘Var’ diyenlerle oldu. Milletimizin emrine sunuldu. Bakın Gabar Dağı'nda petrol yok muydu, vardı. Ama teröristlerden temizledikten sonra oralara huzur geldi, petrol fışkırdı. Şimdi nükleer santral. Nükleeriyle, doğalgazıyla, kömürüyle, petrolüyle enerjide bağımsız olmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz. Milletimizin refahı bu çalışmadan geçer.” dedi. 

        Yerli ve milli savunma sanayinin önemine değinen Bakan Tunç, “Terörle mücadelede ve dış tehditlere karşı eğer güçlü olmak istiyorsak, o zaman işte savunma sanayinde de yerli ve milli olmak gerekir dedik, kendi silahlarımızı kendimiz ürettik. Terörün her türlüsüyle mücadele Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayretinde olacağız.” diye konuştu. 

        Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdıklarını söyleyen Bakan Tunç, “Başörtüsü diye bir problem vardı bu ülkede. Var mı şimdi? Yok. Ayasofya hayaldi, açılmadı mı? Bunların hepsi Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliğinde oldu. Adaletten ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan temel hak ve özgürlüklerin alanını daha da genişleterek demokrasimizin standartlarını daha da yükselterek Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

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