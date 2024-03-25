Karabük'te kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzyakahacılar köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Operasyonda fener, kazma, balta, manivela, tornavida, murç, balyoz, çekiç, kürek, el testeresi, branda, kova, halat, levye ve çuval ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.