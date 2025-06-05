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        Haberler Gündem Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 00:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 00:37
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        Karabük'te zincirleme kaza: 1 ölü, 11 yaralı
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        A.O. (18) idaresindeki otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu orman deposu mevkisinde T.B. (31) yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Daha sonra B.K'nin (31) kullandığı otomobil de kamyonetle çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile Turhan Karayakalı (58), Z.K. (60), N.K, A.Ç, Ü.B, S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43) ve Y.B.A. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Turhan Karayakalı daha sonra hayatını kaybetti.

        Yaralılar Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kazanın ardından otomobil ve kamyonetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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