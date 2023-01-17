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Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve boru hattının Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekipleri tarafından tamamlandığı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Twitter'daki hesabından boru hattının görüntüsünü paylaşarak, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı" dedi

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  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, martta ulusal sisteme bağlanacak doğalgaz sahasında çalışmalar devam ediyor. Denizde ve karada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülen çalışmaların yanında BOTAŞ ekipleri de gazı ulusal sisteme bağlamak için hazır halde bulunuyor.
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler

    Açıklamada, "Yerli gaz, denizin 170 kilometre açığından özel borularla Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak. Buradaki işlemler TPAO tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ'a iletilecek. BOTAŞ'ta test edilecek gaz, sonrasında da evlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek." ifadeleri kullanıldı.

    Sahadan ilk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak olsa da Filyos Doğal Gaz Ölçüm İstasyonu'nun günlük 50 milyon metreküp kapasiteli tasarlandığı belirtilen açıklamada, gazı ulusal sisteme aktaracak ölçüm istasyonu ve boru hattının BOTAŞ ekipleri tarafından tamamlandığı kaydedildi.
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yerli gazı ulusal sisteme bağlamak için ilk etapta 36 kilometrelik boru hattı seriminde ekipler özel geçiş uygulamalarını devreye aldı. Dünyada ilk defa otomatik kaynak makinesi bu kadar kısa bir hat için kullanıldı. Maliyetinden dolayı daha çok uzun hatlarda tercih edilen otomatik kaynak makinesi 'sıfır hata' için bu projede yer aldı. Proje kapsamında yol, dere, enerji nakil hatları gibi 87 nokta özel geçiş uygulaması yapıldı. Bu uygulama toplam boru hattının yüzde 10'unu oluşturdu. Bunların yanında yerleşim yerlerinde de özel geçişler yapıldı. Ekiplerin zorlayan en önemli faktörlerden birisi de eğim oldu. Yüzde 65'lik kısmı yüksek eğimli arazinden oluşan boru hattı güzergahında kimi zaman özel ekipmanlar kullanıldı. Bir diğer zorluk ise Filyos Nehri oldu. Zaman zaman yüksek debide akan ve önüne gelen her şeyi akıntıya katan nehirden ekipler 200 metre boru hattı geçirdi. Ayrıca nehir geçişi sırasında bataklık olarak tabir edilen bir nokta da kurutuldu. Tüm bu çalışmaların sonucu hem ölçüm istasyonu hem de boru hattı yerli gaz için martı beklemeye başladı."
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Twitter'daki hesabından boru hattının görüntüsünü paylaşarak, "Gerçekler gün gibi ortadayken, güneş balçıkla sıvanmaz. İşte Karadeniz gazını evlerimize getirecek boru hattı" dedi. 
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler
  • Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı - Güncel haberler

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